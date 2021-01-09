「黑豬王」第三代接班人王怡瑄。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

認真的女人最美。台中市政府經濟發展局搭配「2020台中女麗購」推出「不只美麗，還有女麗」職人故事，發掘各產業優秀女性；探究各優良市集、星級名攤，經營者不乏「女麗」蹤影。如福安市場自治會會長、清水第一市場名攤「黑豬王」接班人，凸顯女性翻轉傳統市場樣貌，並為傳統市場注入新能量。

2001年投入市場經營行列的福安市場自治會會長陳敏梓，當時市場公共空間缺乏整頓，販售品項不具競爭力；她上任後開始推動改造計畫，活化閒置空攤，增加與周邊社區居民互動，並將其中3個空攤位設置親子休憩區，不定期舉辦節慶活動，今年榮獲經濟部評核為4星優良市集。

陳敏梓指出，過去客人經常向她反映市場氣味不佳，讓她耿耿於懷，心中有一股「再這樣下去不行的」的念頭，於是與市場管理室、攤商還有新進駐的青年們共同努力，重塑市場定位、改善軟硬體環境；福安市場就像是一個大家庭，希望讓每位走進市場的民眾深刻感受到家的溫暖。

27歲的王怡瑄是清水第一公有零售市場名攤「黑豬王」第三代接班人。自幼看見父執輩努力後，大學選讀畜產與生物科技學系，畢業後運用肉品加工知識成為父親的得力助手，堅持把關「生產到餐桌」每一道程序，且善用社群媒體與數位行銷，成功創造品牌差異化並提高知名度。

回家幫忙到現在已經有5年，王怡瑄說，品牌持續進步並獲得經濟部三星樂活名攤肯定，當心中最初的願景一一實現後，卻發現有更大的使命需要實踐，她積極參與經發局市場青商經營提升計畫，期末提案更榮獲第一名佳績，並獲得市府補助經費，製作攤位專屬行銷影片「黑豬王－用心做最好」形象影片。

經發局長張峯源強調，傳統市場過去總由男性主事、女性從旁輔助，但台中的各大傳統市場注入女麗、青創力，無論是擔任自治會長或是繼承父業，都讓大家看到女性融入傳統市場經營；經由場域的轉型與社群平台經營，建立市場品牌創新行銷模式，慢慢翻轉傳統樣貌，期待更多女麗為傳統市場開創出嶄新的氣象。

(中時 )