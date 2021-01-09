交通部長林佳龍說，機會是留給準備好的人，在國際疫情嚴重的當下，台灣因為「超前部署」做好防疫，才能保有目前的幸福生活，也建立「防疫大國」的名聲。

交通部長林佳龍特別搭乘首發車體驗觀光巴士的便利，遊訪霧峰林家花園與霧峰農會酒莊。（參山國家風景區管理處提供）

「迴遊・阿罩霧」假日巡迴巴士結合霧峰在地景點，推出5種超值優惠電子套票。（參山國家風景區管理處提供）

台灣觀光代言人喔熊組長與霧峰假日觀光巴士合影。（參山國家風景區管理處提供）

霧峰有豐富的文化底蘊及農業休閒生態之美，擁有建築、音樂、民主、藝術、文創、清酒等各式台灣第一，交通部觀光局參山國家風景區管理處推動中彰區域觀光聯盟計畫，串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，啟動假日觀光巴士，於8日舉行「迴遊・阿罩霧」記者會；宣布將自1月16日展開免費試營運，2月14日大年初三起正式上路，毎週六日與國定連續假日行駛，同時推出5款優惠電子套票及8種特色遊程。

交通部長林佳龍特別搭乘首發車體驗觀光巴士的便利，遊訪霧峰林家花園與霧峰農會酒莊；台灣觀光代言人喔熊組長特別與巡迴巴士聯名，可愛的車身在今天也正式亮相。

交通部長林佳龍說，機會是留給準備好的人，在國際疫情嚴重的當下，台灣因為「超前部署」做好防疫，才能保有目前的幸福生活，也建立「防疫大國」的名聲；現在要進一步成為「觀光大國」，就要先以好的遊程產品吸引國人，兵練好了，開放國界後才能向國際觀光客推廣。

林佳龍指出，甫入選經典小鎮3.0的霧峰區，觀光要素密度很高，有民主（台灣議政博物館）、歷史（林家宮保第），及霧峰農會全國聞名的香米、清酒等食、宿、遊、購、行等要素，整個霧峰就是一個開放的博物館。「迴遊・阿罩霧」的遊程開放預購後一定秒殺，他請全國的遊客初三前務必及早預定，以免向隅。

參山處長柯建興指出，本次計畫結合在地觀光產業、文化體驗與社區食農小旅行，推出6條1日遊私房行程；並響應2021自行車旅遊年，推出自行車私房推薦遊程，由在地文史工作者帶路，騎旅霧峰最美的18公里自行車路線，讓遊客親身體驗霧峰在地人文歷史、欣賞現代感十足的建築設計、在全國最大香米種植區品嚐各式農作產地風味美食、體驗享譽國際的交響樂與音樂鈴DIY等，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺來五感體驗各種「台灣第一」的旅遊景點，發現霧峰不一樣的面貌！

柯建興強調，觀光假日巡迴巴士自110年1月16日展開免費試營運，2月14日大年初三起正式上路，毎週六日與國定連續假日行駛，每日8趟次行經「立法院民主議政園區」、「國立臺灣交響樂團」、「霧峰林家花園林獻堂博物館」、「霧峰林家宅第」、「樹仁美食商圈」、「亞洲大學現代美術館」、「霧峰農會酒莊」、「臺灣現代音樂鈴博物館」、「921地震教育園區」與「光復新村」等10個站點。

遊客搭乘巡迴巴士即可穿越時空的遊走阿罩霧，體驗19世紀中期台灣五大家族之一的林家宅園；轉眼間又來到民主起源的議政殿堂；一會兒又到達霧峰農會酒莊淺嚐一口，讓日本人都為之驚豔的台灣之光「初霧」清酒；日本建築大師安藤忠雄在台灣的第一座建築設計作品亞洲大學現代美術館也是輕鬆到訪！無論是親子全家出遊，或是閨蜜們的假日輕旅行，都可以在霧峰觀光巡迴巴士安排屬於自己的阿罩霧之旅。

「迴遊・阿罩霧」假日巡迴巴士結合霧峰在地景點，推出5種超值優惠電子套票，遊客可線上連結至燦星旅遊、長泛旅行社、KKday、KLOOK、Accupass等多元銷售通路購買電子套票，下載QR-Code之後即可搭乘。為服務不熟悉線上操作的長輩使用，車上也貼心提供現金購買服務。

套票不僅可以搭乘巴士，隨附的旅遊摺頁更能帶領遊客暢遊霧峰，還能獲得喔熊組長聯名霧峰香米等超值專屬好禮，憑票更有許多景點門票優惠與霧峰在地商家優惠折扣等超多好康等你拿！詳情請見活動網站https：／／www.brix.com.tw／ataabu／2020link或參山處臉書粉絲專頁查詢。

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