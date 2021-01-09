5年來最強寒流橫掃全台，中央氣象局發布低溫特報，「全台灣只剩下屏東還有10度！」新北五股今晨低溫5.3度、中部以北山區持續零度；白天回溫幅度不大，各地高溫仍僅10多度。專家預警，接下來還有兩波冷空氣，一路冷到下下周，強度雖不如這一波，萬不可掉以輕心。

「絕世寒流」威力強大，五股今天清晨5.3度，氣象局低溫特報沒完沒了，除屏東以外，其餘縣市全部橙色燈號（有6度以下氣溫發生機率）；屏東是黃色燈號（有10度以下氣溫發生機率）。

好消息是水氣減少，濕冷轉乾冷，山區也停止降雪。根據氣象局雷達回波圖，東部外海「雲街」清晰可見，顯示寒流仍強。

今、明兩天各地多雲到晴，新竹以南有機會見到陽光露臉，今各地氣溫：北部6至12度，中部7至15度，南部8至19度，東部7至18度。

包括吳德榮、彭啟明等氣象專家均指出，10日短暫空檔後，11日再度有冷空氣南下，強度在寒流邊緣；第二波冷空氣預計17日抵達，頂多強烈大陸冷氣團等級。不過下周那波水氣偏多，北台灣轉濕冷，連太平山都有再度下雪機率。

(中時新聞網)