【現場直播】江啟臣與馬英九領軍 週末全國連署反萊豬

為反制民進黨強行通過萊豬進口相關作為，國民黨今(9日)啟動「反萊豬、綁大選」2項公投街頭連署，在全國各縣市上街頭宣傳。國民黨主席江啟臣、前總統馬英九也到桃園場號召民眾響應。

馬英九號召全國連署反萊豬。(中時新聞網直播)

江啟臣籲全民用選票趕走萊豬。（資料照/張立勳攝）

馬英九在現場表示，我們的熱情可以克服寒流，去年總統蔡英文8月28日突宣布進口萊豬議題，感到詫異，她為何選那時候公布，就是因為公布前不久美國衛生部長阿札爾來台，後來總統非常乖巧宣布進口萊豬，這很奇怪，居然沒經過院會討論，各位有沒有注意到，像是教育部、國防等部長和單位都出來表示不吃萊豬。他痛批，皇帝也不可以亂講話，更何況蔡不是皇帝。

江啟臣昨(8日)表示，盼在最短時間衝出五十萬份連署書。今天會在全台各縣市人潮眾多之處啟動設連署點，但未來到國民黨官網或便利商店都可下載連署書，填好寄回黨中央或黨籍民代服務處就可以。

江啟臣痛批，民進黨立法院黨團只有3人跑票，其他人是「趨從黨意違背民意」，立院擋不下，靠公投來擋，今天要民意站出來，用選票趕走萊豬。

另外，江啟臣明(10日)早也將與台中市長盧秀燕在台中市建國市場土地公廟前，為雙公投連署造勢。盧秀燕強調，公投就是民意展現，是民眾自發的行為，她個人非常認同。

(中時新聞網)