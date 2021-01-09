鐵粉暴亂死傷 川普在忙甚麼 09:252021/01/09 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川粉1月6日從支持美國總統川普的橫幅後走過。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在鐵粉闖入國會大廈，造成死傷之際，美國總統川普和私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）還在忙著致電共和黨參議員李伊（Mike Lee），想說服另一名共和黨參議員延遲計算選舉人票，而李伊的發言人也證實了這點。 據CNN新聞網8日報導，李伊的發言人說，川普和朱利安尼拚命想說服新當選的阿拉巴馬州參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）。白宮一心要塔伯維爾延遲認證拜登勝選，讓人得以洞悉川普的思維與最優先考慮的事項。 短評／拋棄川普情結 美國會暴動 吳斯懷：川普最後這步棋下錯了 (中時新聞網) #李伊 #鐵粉 #死傷 #川普 #朱利安尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裴洛西與軍事首長談話溝通 避免川普發動核子攻擊 06:252021/01/09 國際 克拉芙特訪台 時機很糟太奇怪 04:102021/01/09 焦點要聞 新一波內閣 拜登揭曉商務、勞工部長 04:102021/01/09 全球財經 新聞透視》國會山莊暴亂大傷 盟友力圖切割！草根挺川 共和黨造反投鼠忌器 04:102021/01/09 焦點要聞 民主黨喬州勝出 兩投行估經濟加速好轉 04:102021/01/09 全球財經 產經解析－大陸投資者透過港股通 積極增持 04:102021/01/09 全球財經 墨總統情義挺川 伊拉克打落水狗 04:102021/01/09 焦點要聞 暴力川粉難逃法網 4人丟飯碗 04:102021/01/09 焦點要聞 推特再祭出狠招 川普帳號永久停權 07:442021/01/09 國際 趙小蘭開第一槍 美內閣鬧辭職潮 04:102021/01/09 焦點要聞 新聞早班車》冷戰時期中華民國 就是自由中國 07:042021/01/09 政治 國際熱門新聞 一個也跑不掉！川普教唆川粉闖國會 檢察官要出手了 - 國際 裴洛西與軍事首長談話溝通 避免川普發動核子攻擊 - 國際 - 中央社 推特再祭出狠招 川普帳號永久停權 - 政治圈 動用憲法除掉川普？傳彭斯表態了 - 國際 嚴重了 蓬佩奧等閣員研議 動用第25條憲法修正案拔掉川普 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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