就在鐵粉闖入國會大廈，造成死傷之際，美國總統川普和私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）還在忙著致電共和黨參議員李伊（Mike Lee），想說服另一名共和黨參議員延遲計算選舉人票，而李伊的發言人也證實了這點。

據CNN新聞網8日報導，李伊的發言人說，川普和朱利安尼拚命想說服新當選的阿拉巴馬州參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）。白宮一心要塔伯維爾延遲認證拜登勝選，讓人得以洞悉川普的思維與最優先考慮的事項。

(中時新聞網)