台中福壽山今晨-8度！民眾癡等3天盼到瑞雪樂翻 09:432021/01/09 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福壽山農場天池清晨短暫降雪，山林呈現一片銀白世界，地面積雪不深。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福壽山農場天池清晨短暫降雪，山林呈現一片銀白世界，地面積雪不深。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場天池清晨短暫降雪，山林呈現一片銀白世界，地面積雪不深。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場天池清晨低溫下探零下8度。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山露營區清晨飄雪，露友整夜關注溫度，盼到雪花降臨，紛紛冒著寒風刺骨賞雪拍照。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山露營區清晨飄雪，露友整夜關注溫度，盼到雪花降臨，紛紛冒著寒風刺骨賞雪拍照。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山露營區清晨飄雪，露友整夜關注溫度，盼到雪花降臨，紛紛冒著寒風刺骨賞雪拍照。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場天池清晨低溫下探-8度，並降下皚皚白雪，山林一片銀白世界。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 海拔2580公尺的福壽山農場天池今日清晨低溫下探-8度，並降下皚皚白雪，山林一片銀白世界；此外海拔2574公尺的露營區也下雪，有露友等了3天，整夜緊盯溫度計，終於在4、5點左右盼到瑞雪降臨，紛紛全副武裝包緊緊，冒著寒風刺骨賞雪拍照。 太平山high下雪 山上遊客打赤膊 山下2長者夢中猝死 日立慈善女子高球賽 不畏5度低溫錢珮芸延續氣勢首回合 (中時 ) #低溫 #公尺 #天池 #海拔 #福壽山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太平山積雪厚達10公分 銀白世界宛如仙境 08:152021/01/09 生活 小烏來太平山飄雪 缺水氣玉山結霜 04:102021/01/08 焦點要聞 竹縣尖石鄉凌晨降冰霰、路面結冰 籲遊客注意行車安全 10:062021/01/08 生活 陽明山降下2021年初雪！ 民眾開心堆起雪人狂拍照留念 09:062021/01/08 生活 爭睹合歡山雪白世界遊客蜂擁 警提醒加掛雪鍊再上山 11:272021/01/08 生活 寒流發威 北台灣今明低溫6度 04:102021/01/08 焦點要聞 澎湖養殖業 箱網移外海深水區避寒 04:102021/01/08 焦點要聞 思源埡口持續冰封！追雪族蜂擁搶看銀白世界 16:342021/01/08 生活 鱷魚達人超前部署 池子暖烘烘 04:102021/01/09 地方新聞 陽明山初雪來了！二子坪人車擠爆歡呼 大屯山積雪10公分 06:072021/01/08 生活 超浪漫！桃園拉拉山降下瑞雪成銀白世界 09:022021/01/08 生活 生活熱門新聞 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 我錯了！富王鴨肉小老闆現身15分鐘 12度鞠躬哽咽道歉 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 要落跑了？富王鴨肉宣布關閉粉專：壓力太大撐不住 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。