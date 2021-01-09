福壽山農場天池清晨短暫降雪，山林呈現一片銀白世界，地面積雪不深。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場天池清晨短暫降雪，山林呈現一片銀白世界，地面積雪不深。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場天池清晨低溫下探零下8度。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山露營區清晨飄雪，露友整夜關注溫度，盼到雪花降臨，紛紛冒著寒風刺骨賞雪拍照。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山露營區清晨飄雪，露友整夜關注溫度，盼到雪花降臨，紛紛冒著寒風刺骨賞雪拍照。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山露營區清晨飄雪，露友整夜關注溫度，盼到雪花降臨，紛紛冒著寒風刺骨賞雪拍照。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場天池清晨低溫下探-8度，並降下皚皚白雪，山林一片銀白世界。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

海拔2580公尺的福壽山農場天池今日清晨低溫下探-8度，並降下皚皚白雪，山林一片銀白世界；此外海拔2574公尺的露營區也下雪，有露友等了3天，整夜緊盯溫度計，終於在4、5點左右盼到瑞雪降臨，紛紛全副武裝包緊緊，冒著寒風刺骨賞雪拍照。

(中時 )