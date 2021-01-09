美國參眾兩院6日召開聯席會議，認證各州選舉人的總統大選投票結果，卻引發鋼鐵川粉強闖國會大廈以表不滿，造成5死慘劇。與此同時，國內政界也關注總統蔡英文的態度，然事發至今，蔡臉書僅有寒流提醒相關發文，並未提及美國暴動事件。不過，昨（8日）晚7時許，蔡在推特發表一張遠眺自由女神像的照片，表達在艱難時刻對美國民主的信任與希望。

蔡英文昨晚7時許，在推特以英文寫下：「In difficult times like these, it’s more important than ever to come together as one. We stand resolutely with all our partners seeking to form a more perfect union.」意指在當前艱難時刻，團結一致顯得空前重要；台灣會堅定的與所有尋求建立更完美聯盟的夥伴同在。

附圖中則寫道：「We believe that the strength and resilience of America’s democracy will continue to be a beacon of hope around the world.」表達我們相信，美國民主的強韌將繼續作為世界的希望燈塔。並在文末特別標籤「BetterTogether」（一起更好）。

事實上包括英國在內的許多國家領袖、政要，日前已紛紛聲明譴責「川粉」引發的這場暴動，並對美國如今的混亂局面感到震驚。不少國人也注意到，蔡英文本人之前都未對此事表達意見。前總統馬英九辦公室昨天就表示，此事震驚全球，所幸在美國警方與國民兵強力執法下，暴亂迅速落幕，突顯任何民主法治國家都無法容忍非法暴力；不過，遺憾的是，在各國領袖紛紛譴責暴力之時，為何我們的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌如此靜默，沒有同聲譴責暴力？

觀察蔡英文臉書近日兩則貼文，內容是「寒冬視察新竹小學生營養午餐文」，以及昨晚9時許發出的「寒流保暖提醒文」，未提對美國相關事件的看法。昨晚於推特發的「遠望自由女神」文，發表時間與臉書「寒冬視察新竹小學生營養午餐文」大約相同。

In difficult times like these, it’s more important than ever to come together as one. We stand resolutely with all our partners seeking to form a more perfect union. #BetterTogether pic.twitter.com/eZ8cxMBFew — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) January 8, 2021

蔡英文與綠營對美國近期動亂的態度，近來也已讓許多網友不滿，紛紛質疑：「民進黨你最少也得說句話，到底是要譴責對川粉開槍的警察，還是要挺攻入國會的暴民？怎麼變孬了」、「民進黨突然變啞巴了！」「不敢得罪川神 只好禁音裝死中」、「綠粉專好安靜，真棒」、「呼叫蔡總統！」

(中時新聞網)