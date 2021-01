美國參眾兩院6日召開聯席會議,認證各州選舉人的總統大選投票結果,卻引發鋼鐵川粉強闖國會大廈以表不滿,造成5死慘劇。與此同時,國內政界也關注總統蔡英文的態度,然事發至今,蔡臉書僅有寒流提醒相關發文,並未提及美國暴動事件。不過,昨(8日)晚7時許,蔡在推特發表一張遠眺自由女神像的照片,表達在艱難時刻對美國民主的信任與希望。

蔡英文昨晚7時許,在推特以英文寫下:「In difficult times like these, it’s more important than ever to come together as one. We stand resolutely with all our partners seeking to form a more perfect union.」意指在當前艱難時刻,團結一致顯得空前重要;台灣會堅定的與所有尋求建立更完美聯盟的夥伴同在。

附圖中則寫道:「We believe that the strength and resilience of America’s democracy will continue to be a beacon of hope around the world.」表達我們相信,美國民主的強韌將繼續作為世界的希望燈塔。並在文末特別標籤「BetterTogether」(一起更好)。

事實上包括英國在內的許多國家領袖、政要,日前已紛紛聲明譴責「川粉」引發的這場暴動,並對美國如今的混亂局面感到震驚。不少國人也注意到,蔡英文本人之前都未對此事表達意見。前總統馬英九辦公室昨天就表示,此事震驚全球,所幸在美國警方與國民兵強力執法下,暴亂迅速落幕,突顯任何民主法治國家都無法容忍非法暴力;不過,遺憾的是,在各國領袖紛紛譴責暴力之時,為何我們的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌如此靜默,沒有同聲譴責暴力?

觀察蔡英文臉書近日兩則貼文,內容是「寒冬視察新竹小學生營養午餐文」,以及昨晚9時許發出的「寒流保暖提醒文」,未提對美國相關事件的看法。昨晚於推特發的「遠望自由女神」文,發表時間與臉書「寒冬視察新竹小學生營養午餐文」大約相同。

蔡英文與綠營對美國近期動亂的態度,近來也已讓許多網友不滿,紛紛質疑:「民進黨你最少也得說句話,到底是要譴責對川粉開槍的警察,還是要挺攻入國會的暴民?怎麼變孬了」、「民進黨突然變啞巴了!」「不敢得罪川神 只好禁音裝死中」、「綠粉專好安靜,真棒」、「呼叫蔡總統!」

(中時新聞網)