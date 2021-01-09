英特爾晶片製造技術陷入困境，傳出CPU委託台積電代工可能成真！外媒報導，英特爾已向台積電和三星洽談委外代工晶片事宜，希望能改善自家晶片產能問題。

美國財經媒體報導，英特爾去年7月坦承，7 奈米量產較原定計劃延岩一年，執行長

Bob Swan 並透露，不排除採用外包方式，由其他代工廠協助製造自家晶片，今（2021）年1月將做最後決定。

Swan 還強調對台積電的能力非常有信心，應該能成功移植英特爾製程，並進一步強化市場競爭優勢。

內部消息人士透露，台積電準備為英特爾提供 4 奈米製程，計畫 2021 年第四季試產，並於 2022 年量產。台積電位於新竹寶山蓋2 奈米研發及晶圓廠將在今年底前完工，屆時該廠也可因應代工英特爾晶片。

知情人士表示，英特爾除了洽談台積電外，也跟三星接觸商談外包事宜，但目前仍處於早期談判階段，英特爾還沒有做出最後決定。

(中時新聞網)