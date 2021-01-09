空勤直升機以吊掛方式將5名受困船員依序救上岸後送醫。（海巡署第一巡防區提供／胡健森宜蘭傳真）

空勤直升機以吊掛方式將5名受困船員依序救上岸後送醫。（海巡署第一巡防區提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭今（9）日再傳漁船擱淺，船員受困船上待援的意外，國搜中心在清晨緊急出動直升機以吊掛方式將船員逐一救上岸並送醫診治，解除一場危機。

今天凌晨零時22分，宜蘭縣政府消防局勤指中心獲報，指有漁船受困在蘭陽溪出海口附近，船上有5人受困，但因為天色太暗且風浪極大，在安全考量下難以派出人、船下水救援。

在判斷船上人員並沒有立即的生命危險後，勤指中心也轉通知海巡署及消防署國搜中心協助，立即趕往協助救援的海巡署人員表示已申請空勤直升機支援吊掛作業，預計在天亮後立即執行。

清晨6點21分空勤的直升機從花蓮機場起飛，在6點48分抵達目標區開始執行吊掛救人作業，因在岸上等待的家屬表示，船上待救的船員可能會有失溫情形，現場指揮官立即透過指揮中心加派羅東、冬山的救護車前往協助。

上午7點20分，現場指揮官回報5名傷者皆已經由直升機順利吊掛救出至岸邊，5人意識清楚、沒有明顯外傷，全部送往博愛醫院診治，救援行動宣告結束。

(中時 )