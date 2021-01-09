美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於本月13日至15日訪台。國民黨前立委孫大千表示，這位大使只不過是共和黨大金主的妻子，對於未來美國的對台政策既沒有主導權，也沒有影響力；希望民進黨不要再一次為了舔美而出賣犧牲臺灣人民的利益。

美國在台協會昨天證實，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪臺。外交部表示，克拉夫特訪台期間將會晤蔡英文總統、外交部長吳釗燮等人，並於「外交及國際事務學院」發表演說。

國民黨前立委孫大千在臉書以「美國駐聯合國大使訪問台灣究竟能給台灣帶來什麼好處呢？」為題指出，這位大使並非美國傳統國際政治圈的重量級人士，只不過是共和黨大金主的妻子，講白了，對於未來美國的對台政策既沒有主導權，也沒有影響力。

孫大千說，這位大使在擔任美國駐加拿大大使的15個月期間，缺勤高達300多天。這樣一位酬庸性質的「缺勤大使」訪問台灣，既不會讓台灣多一點面子，也不會給台灣增一點地位。

孫大千表示，在過去一年以來，美國政府頻繁派遣高階官員訪問台灣，每一次的訪問之後，台灣不是進行高額軍購，就是被迫開放萊豬。雖然說來者是客，台灣當然應該待之以禮，但是，在川普政府已經走向窮途末路，眾叛親離的時刻，希望民進黨不要再一次為了舔美而出賣犧牲台灣人民的利益。也許民進黨覺得欠了川普很多，可是台灣人民沒有。

(中時 )