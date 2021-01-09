據美媒《CNBC》報導，在個人帳號「 @realDonaldTrump」遭永久停權後，川普透過仍可運作的美國總統官方帳號「@POTUS」表示，痛批推特聯合民主黨與左派份子要他噤聲，嗆推特不再享有言論自由，另外也向川粉喊話，他即將有重大宣布，要尋求「建立屬於我們自己平台的可能性」。

在個人帳號「 @realDonaldTrump」遭永久停權後，川普透過仍可運作的美國總統官方帳號「@POTUS」喊話，要建立屬於自己的平台。

The president tweeted this from the @POTUS account but the tweets have already been taken down by Twitter. pic.twitter.com/pRqpFw8hYY — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 9, 2021

川普在美國總統專屬的官方帳號上表示：「正如我長久一再說的，推特太超過還封鎖言論自由；而今晚推特員工與民主黨及極端左派份子聯手下，將我的個人帳號從推特移除，藉此要我噤聲」。川普同時向川粉們喊話：「你，7500萬等投給我的偉大愛國者們，雖然推特是一家私人公司，但若沒有受惠《通信規範法案》第230條，他們才不會活這麼久」。

在1996年推出的《通信規範法案》，其中第230條賦予平台提供商權力，可以刪除他們認為令人反感、不恰當的內容，無論這些內容是否受憲法保障，但此一條款向來遭川普反彈，甚至一度要求國會必須刪除此條款，否則將否決2021年《國防授權法》。

另外，川普也透露他正與其他網站洽談，很快就會有一項重大宣布，也就是未來尋求建立屬於自己平台的可能性，嗆「我們不能被噤聲！推特不是言論自由，他們都是鼓吹極端左派的平台，其中有些全世界的邪惡人士還可以自由發聲...敬請關注！」。

不過川普在總統帳號上的貼文很快就被移除，現在已看不到川普貼文。報導稱，目前並不清楚推特官方對於總統帳號的處置方式。

(中時新聞網)