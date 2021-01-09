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台中北屯區富王鴨肉店，日前因小老闆與一名女熊貓外送員起口角，鬧得滿城風雨，神隱6日後，於今10時開記者會現身道歉，表示對女外送員致上最深的歉意，12度鞠躬，甚至一度說到哽咽，望外界再給予一次機會。

小老闆神隱6日後，先是對媒體朋友們深深一鞠躬，收起事發當日的囂張的態度，並表示自己是店家負責人，對女外送員造成的風波「深感抱歉」，並鞠躬致上最深的歉意，這件事情對社會大眾造成這麼大的風波，做了錯誤的示範，希望外界給予機會。

事件延燒至今，媒體問及為何神隱6日才道歉，小老闆則未正面回應，表示「這幾日壓力真的很大，並會深深檢討沉思重新出發。」另外，臉書有不少反串粉專，媒體又再度詢問「有沒有哪一個是你的聲音？」小老闆一度哽咽回應，網路的粉專都不是他的本意，並否認刪除Google相關評論，「自己也沒有那個能力」，並再度鞠躬，希望能夠獲得女外送員的諒解。

至於跟女熊貓外送員是否有和解，小老闆表示「有向她道歉，希望她能原諒」。由於，小老闆對於媒體詢問相關問題，也都迴避不答，只說「一切會交由司法處理」，又再度鞠躬致歉，整場記者會鞠躬12次，令在場記者、媒體相當氣憤。

小老闆也透露，學做鴨肉有2至3年的時間，「富王鴨肉店」開店至今只有1年，是與朋友合資，並非家族事業。

而現場一名穿著西裝疑似為律師的男子，在一旁提醒他相關細節，看記者問得都差不多後，便將小老闆帶離現場，記者會只短短15分鐘就落幕結束。

(中時新聞網)