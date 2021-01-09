立達徵信社執行長謝智博日前在臉書上分享一則案例，一名其貌不揚中年男子，每月拿妻子10萬元零用錢，還一度劈腿5名女子，調查後發現其女人緣全靠優越的性能力，他自稱「不會射精、技巧高超」，且對待女人很貼心溫柔，讓女子對他死心踏地；謝智博為此認為，「不要再說女人現實」，男人琢磨性能力、學會與女性相處，還是能追求到心儀女性。

謝智博在臉書上表示，一名男子本身外在條件不好，身高不高、年近40歲、髮量令人擔心，但他開公司的老婆仍相當愛他，每個月給10萬元零用錢，還給出一輛車，「講難聽點就跟吃軟飯的差不多」，但厲害的是，該男身邊願意這樣供養他或是持續與他約會的女子超過5個以上，謝智博點出其中關鍵原因。

謝智博說，該男子在交友軟體上寫得非常露骨，自稱可以持續做愛，絕對不會射精、技巧高超，保證一試成主顧，性器也有獨到之處，果真許多女子上鉤，而男子的太太也受訪承認他性能力超強；此外，該男在交往初期會一直說甜言蜜語，對象洗完澡幫忙吹梳頭髮，下車幫忙開車門，床事完會按摩，什麼話題都能侃侃而談，讓他的妻子願意為他梅開二度。

謝智博說，該男子結婚後，還是持續有不少女子纏著他，他藉此鼓勵目前暫時沒錢的男生，「與其靠北女人現實，不如趕快琢磨自己的性技巧，讓自己在那方面變得無懈可擊，並且學會貼心、用心的對待你身邊的女人，嘴巴甜一點，多讀一點情書大全之類的書，那你還是可以追求到很多你心儀或欣賞的女人。」

(中時新聞網)