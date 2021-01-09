美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Dawn Knight Craft）將訪問台灣，孫文學校總校長張亞中表示，克拉芙特的真實身分是美國總統川普的金主，沒什麼政治資歷與專業，是標準的「酬庸型政治人物」；她來台灣沒有實質性功能，完全就是台灣駐外單位想盡辦法，看能不能在川普卸任前極力壓榨剩餘價值，做出一點成績。

張亞中今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，克拉芙特不是一個傳統的政治人物，她既不是外交官出身、沒有優秀的學經歷，也沒什麼從政資歷，最重要的身分就是「川普的金主」；克拉夫特長相亮麗、口才出眾，最厲害的地方就是「很會嫁老公」，嫁了三個老公一個比一個有錢，現任老公是煤礦界的大亨，身價大概有數十億美金，所以她對川普的捐款毫無保留，甚至曾在2016年捐款2000萬美金，屬於「酬庸型政治人物」。

張亞中認為，克拉芙特來訪是台灣駐外單位想盡辦法，想在川普卸任前的最後時光，極力壓榨剩餘價值，為自己做出一點成績，克拉芙特訪台本身並沒有實質性的功能；另一方面，也想藉此轉移焦點，看能否化解萊豬對民進黨的衝擊，背後可能也有不為人知的暗盤。

至於克拉芙特訪台對兩岸的影響，張亞中直言，此舉一定會讓中國大陸對美國、台灣、民進黨產生更大的質疑，對兩岸關係毫無益處；但對民進黨而言則是「非常爽」，因為又可以「大內宣」說這是一項對外關係的重要突破。

(中時新聞網)