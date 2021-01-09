大名娛樂老闆、香港富商林建名昨(8日)因淋巴癌過世，享壽84歲，他生前桃花風流史無數，最受矚目的是2014年和小他51歲的何傲兒（後改名何天兒）談爺孫戀，林建名還因為女方不接他電話在鏡頭前落淚，最後兩人感情昇華成為乾爹、乾女兒，昨晚何傲兒打破沉默開腔，不談當年爺孫戀，悼林建名：「你是我最尊敬、最酷的契爺（乾爹）和伯樂」。

林建名有過兩段婚姻，後來媒體上常傳出他和年紀小女友熱戀消息，2014年他和何傲兒爆爺孫戀，後來女方稱壓力大，不接林建名電話，令林建名在鏡頭前心碎痛哭，女方之後又傳交往富二代歌手周子揚，但林建名並未翻臉，還將何傲兒簽入旗下娛樂公司，並在親友面前舉行奉茶儀式，認何傲兒為乾女兒。

何傲兒發文。（圖／翻攝自misslilyho IG）

林建名一生交了不少女友，外傳至少有千位伴侶，被封千人斬。對於林建名的逝去，何傲兒昨在IG分享蠟燭黑白照，寫下：「永遠懷念你的慈祥和笑臉，感恩生命中有你的出現。在一幕幕浮現的回憶中，打從心底佩服你如此笑看風雲，你的豁達至今仍是我學習的榜樣。」祝福對方在世界另一端依舊快樂，一路好走。

林建岳跟林建名是同父異母兄弟。（圖／中時資料照片）

而曾和王祖賢傳緋聞、跟林建名是同父異母兄弟的林建岳，昨聽聞哥哥過世後，發表哀悼文讚哥哥一生不僅照顧家人，也參與社會公益，致力於發展香港體育及娛樂事業，對社會和家族有許多貢獻，「哥哥為人善良、處世隨和，其音容笑貌永遠留在心中，永遠懷念他。」

(中時新聞網)