入冬來最狂猛的霸王寒流持續發威，冰凍天候彰化消防救護和醫院急診疲於奔命，較平常多出3、4成，彰化縣9日凌晨起再添3人死亡，累計從8日凌晨起過了，到9日上午統計截至，已有13人居家被發現沒有呼吸心跳，疑似天寒凍未條猝死，醫師和消防局呼籲一定要保暖。

這波寒流13人凍未條居家被發現沒心跳呼吸，不僅多集中在高齡，最年輕只有45歲，8日傍晚5點過後，氣溫更往下掉，竟集中在1小時內4人猝死。

從8日凌晨零點26分，彰化市89歲婦女在家往生，緊接著凌晨1點56分彰化市77歲男子也死亡，清晨7點9分彰化市84歲男子往生，上午9點58分永靖鄉73歲男子也被發現沒有生命跡象。

到了傍晚死亡訊息密集接連，17點17分鹿港45歲男子往生，17點50分北斗77歲婦女死亡、18點20分員林91歲婦女往生，18點26分彰化市85歲男子死亡。晚上20點42分埔鹽54歲男子、21點30分彰化市50歲女性也發現沒有生命跡象。

9日凌晨，1點03分社頭82歲男子、1點46分北斗68歲婦女、3點10分二林81歲婦女也宣告不治。

醫師和彰化縣消防局都呼籲，這波寒流還會持續發威，9日依然寒氣逼人，到了下周一還有波更強烈寒流來襲，醫師和消防局都呼籲要做好保暖的工作，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、脖子要戴帽子、圍上圍巾，雙腳也要穿襪子，做好全面的防護。尤其，老人家起床動作一定要緩慢，先踢踢腿做好暖身。

(中時 )