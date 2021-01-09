性感女神邱淑貞大女兒沈月，不論外貌和身材都遺傳媽媽超強基因，被封為「最美星二代」，日前在微博曬出Cosplay灌籃高手女主角赤木晴子的照片，神還原的模樣讓粉絲驚呼不已。

日本漫畫《灌籃高手》1990年推出後風靡全球，是許多人青春時期的經典神作，就在《灌籃高手》邁入30周年之際，作者井上雄彥日前宣布《灌籃高手》將開拍電影版，讓所有粉絲引頸期盼，身為《灌籃高手》迷的沈月得知消息後更是振奮不已，立刻Cosplay女主角赤木晴子的照片，只見她穿著潮牌紅色籃球衣，手上拿著籃球，一頭齊瀏海加上修長美腿，可以說是相當吸睛，並寫道：「#灌籃高手將拍電影#期待期待」，神還原的模樣引起粉絲議論。

沈月Cosplay灌籃高手女主角赤木晴子，神還原模樣讓粉絲驚呼不已。（圖／沈月微博）

對此粉絲紛紛留言：「根本就是電影女主角候選人」、「完全神還原赤木晴子」、、「可愛到無法用言語形容啊」、「好希望是沈月擔任赤木晴子的角色」，對此沈月則表示相當期待電影版上映。

近日她幫知名雜誌拍攝寫真時，在IG分享側拍影片，即便沒有濾鏡修圖前提下，膚質及顏值一樣令人驚艷不已，氣場完全不輸給一般明星，神韻間還有媽媽邱淑貞的影子。

(中時新聞網)