隨著特斯拉股價大漲，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前正式成為全球新首富，打破由貝佐斯（Jeff Bezos）自2017年10月蟬連榜首的紀錄。而截至9日為止，馬斯克的身價也暴增至2090億美元，第二名的貝佐斯，身價僅1860億美元，兩者相差230億美元。

綜合外媒報導指出，特斯拉股價於7日上漲7.94%，股價坐收816.04美元，突破800美元，而單是在2021年，特斯拉的股價就上漲15.64%。而綜觀2020年，特斯拉股價累積上漲743.44%。而根據《Companies Marketcap》資料顯示，特斯拉目前以市值8341.7億美元，贏過Facebook的7621.1億美元，成為全美第五大企業，也成為全球第一的汽車製造公司。

而馬斯克本人對於成為世界首富這事情，他先是在推特上回文「這實在太奇怪了」（How strange），接著又回應說「好吧！該回去工作了」（Well, back to work）。接著他將一篇2018年的推文在推特置頂，表示自己將會用一半財產來解決地球上的問題，另外一半財產來解決火星上建構城市的問題。

這波特斯拉的股價上漲，有專家認為，主要是因為美國民主黨的完全執政，再加上拜登正式被國會認可為美國總統，屆時民主黨推動的「綠色新政」有助於特斯拉的電動車事業發展，專家預期特斯拉的股價還會繼續上漲。

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(中時新聞網)