一名林姓男子去年一月間與王姓友人，到12歲女友網友小芬（化名）家中過夜，三人原本在小芬房間聊天，後來改到小芬房間繼續聊，入夜後林男見躺在一旁的王男熟睡，竟轉身與小芬嘿咻，小芬的父親隔天一早看到三人睡同床，氣的報警提告。林男一審被台南地院依對於未滿14歲之女子性交，判刑1年10月，上訴後遭台南高分院駁回。

據「ETtoday新聞雲」報導，林男去年2019月1月初在交友軟體結識小芬，當月26月帶著王男從雲林搭火車至台南柳營見小芬，到達後，小芬的母親騎車載小芬，帶2人一同到家中。林、王與小芬當晚先在庭院聊天，聊一段時間後擔心會吵到小芬的父親，就改小芬的房間繼續聊，小芬的母親離開時還交代女兒「不能與2個男生一起睡」。

豈料，3人不僅睡在一起，林男見王男入睡，竟轉身與小芬發生關係，隔天早上小芬的父親開房門，看見3人同床共眠，氣的報警處理。林男一審坦承不諱，加上檢驗出他的DNA，法官認定犯行明確，審酌後依對於未滿14歲之女子性交，將林男判刑1年10月。

林男的辯護律師表示，林男領有身心障礙證明，有智能障礙，應能酌減刑期，惟法官認為，林男已成年，且比小芬大10多歲，卻未能克制己慾，不符減刑要件。林男不服結果，台南高分院再次勘驗相關事證後，衡酌林男犯罪動機及雙方尚未和解，駁回上訴，全案可上訴。

(中時新聞網)