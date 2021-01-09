大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新表示，自去年12月15日以來，大陸正式開展重點人群的新冠疫苗接種工作。迄今為止，全國重點人群接種量已近750萬劑次，加上之前針對高風險人群接種的160餘萬劑次，大陸已累計開展新冠病毒疫苗接種900多萬劑次，無嚴重不良反應。

大陸國務院聯防聯控機制今天舉辦新聞發佈會，向外界介紹近期大陸疫情防控和疫苗接種的有關情況。

曾益新表示，在接種工作中，建立了較為完善的接種點設置規範、接種人員嚴格規範培訓，受種人員篩查、不良反應監測、應急救治、嚴重不良反應專家會診等一系列制度，確保接種工作安全順利。900多萬劑次的接種，進一步證明大陸製新冠病毒疫苗良好的安全性。

曾益新表示，隨著新冠病毒疫苗附條件上市，特別是隨著生產供應保障能力逐步提升，將全面有序地推進高感染風險人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種。通過有序開展接種，符合條件的群眾都能實現「應接盡接」，從而構建起免疫屏障，阻斷新冠病毒的傳播。

(中時 )