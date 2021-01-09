前新北市長朱立倫今到板橋慈惠宮參拜，並簽署反萊豬公投連署書。（王揚傑攝）

前新北市長朱立倫今到板橋慈惠宮參拜，並簽署反萊豬公投連署書。（王揚傑攝）

前新北市長朱立倫今（9）日上午參加反萊豬公投連署活動，上午9時出現在新北市板橋慈惠宮，國民黨祕書長李乾龍、副祕書長柯志恩、新北市黨部主委黃志雄及新北市議員金瑞龍、周勝考、劉美芳、葉元之也都到場響應。

朱立倫先到廟裡向媽祖參拜，祈求這次連署活動順利成功，隨後與周勝考一同簽下反萊豬公投連署書。

朱立倫表示，今天是第一天、第一場在全台灣人口最多的第一都舉辦公投連署，不管是他和李乾龍祕書長、柯志恩副祕書長、黃志雄主委還有在地的議員們，大家共同的心情都是為了確保食安，讓大家吃的安心，吃的健康，尤其豬肉是我們最重要的肉食，絕對不能它被汙染。

朱立倫說，我們推動這樣的連署，是從民眾的角度出發，選擇參拜天上聖母，向媽祖報告，因為媽祖就像母親，永遠保障大家平安健康的心情，來保佑大家這次連署成功。

朱立倫指出，第一回和是以議員選區做為出發點，像今天從板橋、中和出發，像基隆也有每個選區，每個地方都有這樣的作法。

對於並未與前總統馬英九一同參加桃園的連署活動，朱立倫表示，今天是分進合擊，考慮新北市有他和李乾龍祕書長、柯志恩副祕書長、黃志雄主委及議員們都是團隊，團隊一起同心協力，馬總統和江啟臣主席在桃園，各地一起來不是很好，所以決定用這樣的方式。

(中時 )