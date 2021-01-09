臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

高雄市議員黃捷罷免案2月6日（星期六）將舉行投票。近期黃一改過去低調作風，不斷將雙方對立性拉高，不但在新年感言中重提「罷韓」案，還放話要與罷捷團體直球對決；罷捷團體則發出「5萬片口罩募集令」，表示要製作文宣小物用，擬要趁投票前大規模造勢，讓不少罷捷支持者急著詢問詳情。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」7日發文，表示要募集5萬片（1000盒）口罩，用途是製作文宣小物，捐助地點在位於鳳山市中山西路331號的罷捷總部，並強調無論有多少盒、是否防疫用都可以，盼善心人士多協助。

文章一出，網友紛紛留言：「支持擴大造勢活動，就是要罷」、「這是防冷防疫的必須用品，願志工安好，照顧好，我們在0206那天，打赢罷免案」、「鳳山人不能被看不起」、「讓網紅藝員專心去當網紅，我們要的是做實事的議員」。

根據中選會公布的選舉辦法，要通過議員罷免必須通過兩大條件：第一，投票數要超過總選舉人的25%；第二，同意罷免票要超過不同意罷免票。換言之，黃捷所屬的高雄鳳山選區總選舉人數有287829人，罷免門檻必須超過71958票。

(中時新聞網)