強烈寒流來襲，全台急凍！各地高山出現降雪或路面結冰的情形，而台北市陽明山區也在8日凌晨降下2021年第一場雪，位在七星山山腰的北市湖田實小也在8日緊急宣布停課，成為北市第一所因下雪停課的學校；校方指出，考量學生及同仁安全，經校內緊急應變小組決議，8日停班停課一天。

湖田實小是台北市國小「最高」學府，海拔高度約650公尺，8日凌晨山區開始下雪，造成山上地面冰滑，基於師生上班、上課安全，停課1天，北市教育局指出，依《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，如有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課，而湖田實小因出現路面結冰情形，考量學生安全才宣布停課。

湖田實小校長林映杜表示，很多學生上課都是從山下上山，學校有交通車，山區因交通管制和地面濕滑，考量學生安全，怕交通車發生危險，因此，校內開會決定緊急停課。

林映杜說，往年學校都會因為下雪而停課，學校必須在早上6點以前緊盯著交通單位管制訊息，決定交通車是否出車，如有交通管制，學校就會停課；林補充說，如果是在學生上課期間交通管制，通常是上山管制、下山不會，所以學生回家沒有問題，交通車放學就會加掛雪鏈。

林映杜指出，校內部分沒有下雪，這次下雪大約是在學校往上200公尺處的大屯自然公園，校園並沒有影響，但山路會有地面濕滑的情形，考量安全才會停課。

(中時 )