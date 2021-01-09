42歲本土劇女神高宇蓁過去曾演出《夜市人生》、《世間情》，2018年她宣布發展面膜品牌「J.KAO」，去年8月她舉行慶生會，透露每個月營業額平均達千萬，年收破億。昨(8日)她為設計師林薇副品牌VK發表會站台，可見她性感禮服上身，大開中門，從雙峰半球露到肚臍，上半身幾乎像沒穿，美翻眾人。

高宇蓁近年跨足美容保養業，成績不俗，去年逢品牌開創2周年，8月高宇蓁舉行慶生會時，大方分享業績，表示創業第一年旗下的面膜狂售百萬片，年收入達上億，目前正在往年營業額目標5億方向邁進，成績不僅沒受疫情影響更逆勢成長。

高宇蓁暌違多年秀出南半球見客。（盧禕祺攝）

高宇蓁過去曾和趙駿亞交往，分手後沒交惡，還在《金家好媳婦》被配對，去年她被問忙拚事業，感情上成績單會不會掛零？她回應仍和交往3年、小她5歲的室內設計師男友穩定交往，男方知道她有事業心，不會抱怨，但兩人暫時沒有結婚計畫，時間到了再說，至於想不想生小孩，高宇蓁高EQ開釋說：「好像年紀到了，大家就覺得一定會渴望結婚或生小孩，但過生活才最重要！」

昨高宇蓁在林薇副品牌VK發表會壓軸出場，一襲黑色中空辣禮服露胸、露肚子，下半身又露美腿，好身材全看光，她也在IG分享美照，寫下：「這麼冷的天氣，涼涼的走個秀，感謝VK邀請，設計師林薇老師的副品牌，很酷很辣很冷」。網友讚她：「看了，覺得自己結凍了」、「真美，果然是我最愛的女神」、「都不冷了」、「小心感冒喔」。

(中時新聞網)