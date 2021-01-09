新北市2名長庚醫學系女大生2017年9月間騎車雙載回學校途中，行經中和中正路時，遇到1輛計程車違停在公車站，迫使公車併排停靠，她們只能切進內車道閃避，卻遭後面大貨車撞上，後座的余女遭輾爆頭身亡，騎機車的胡女則受到輕傷。法院審理後，胡女被依《過失致死罪》判刑，而當時違停的鄭姓運將也難辭其咎，昨（8）日被判刑1年2個月定讞。

判決書指出，2017年9月19日晚間7時許，正值下班尖峰時段，鄭姓計程車司機貪圖方便，竟將計程車停在中正路的公車停靠區，導致後方公車無法順利停靠只能併排，並開門供乘客下車，佔據整個外側車道。

當時，胡姓女大生騎車與余姓閨蜜雙載，她們見公車併排停靠，於是左切到內側車道，結果竟遭後方一輛大貨車撞上，導致2人連人帶車倒地，余女當場遭貨車輾爆頭身亡。胡女目睹全部過程飽受驚嚇，不顧自己全身傷，跪在閨蜜身旁，哭喊「怎麼辦，你快醒醒！」

據了解，胡姓女大生以及閨蜜余女，2人都從南部北上求學，是同班同學，感情相當好。檢察官調查後，依《過失致死罪》起訴胡女以及鄭姓計程車司機；公車司機、貨車司機則是不起訴處分。

法院一審時，胡女因為認罪加上與死者家屬達成和解，被判刑5個月，可易科罰金15萬元，緩刑2年；而涉嫌違停導致車禍發生的鄭姓司機，一審判處無罪。但檢方上訴二審，案經高等法院審理出現逆轉。

高院法官認為，計程車、公車除佔據整個外側車道，連內側車道都被佔據4分之1，可供車輛通行空間明顯減少，導致胡女為了閃避而變換車道，釀成憾事發生，可認定鄭男違停與余女死亡有相當因果關係，因此過失致人於死罪成立。鄭姓司機犯後無悔意，因此從無罪改判1年2月，但鄭男不服提起上訴。最高法院認為，二審判決並無違誤，昨日駁回上訴，全案定讞。

(中時新聞網)