大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新表示，從去年12月15日啟動的重點人群新冠疫苗接種，由各級政府組織和安排費用保障，個人免費包括了疫苗費用和接種費用。之前曾經發現有個別地方收取個人費用的情況，國務院聯防聯控機制綜合組立刻發文要求整改。

大陸國務院聯防聯控機制今天舉辦新聞發佈會，向外界介紹近期大陸疫情防控和疫苗接種的有關情況。

大陸國家醫保局副局長李滔表示，新冠疫苗附條件上市後，疫苗免費接種是在居民知情自願的前提下，企業按議定價格提供的疫苗的費用，加上接種服務等全部的費用，將由醫保基金和政府財政共同負擔，居民個人不負擔。

外界擔心，全民免費接種，政府財政是否負擔得起？李滔表示，通過主要動用醫保基金滾存結餘和財政資金共同承擔新冠疫苗及接種的費用，不影響當期醫保基金的收支，也不會影響民眾看病就醫的待遇。

李滔表示，從長遠看，實行全民免費接種疫苗，有利於快速建立免疫屏障，維護正常的生產生活秩序和經濟社會的健康發展，從而進一步促進醫保基金長期可持續的運行。

(中時 )