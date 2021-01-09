花蓮市李姓遊客一家3口駕車賞雪，還未到合歡山，3歲半女兒在關原加油站就出現嘔吐不止，警方提供氧氣瓶症狀仍未好轉，決定開車下山交救護車接手送醫。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

合歡山降雪，有不少民眾深夜衝上山追雪景，不過已出現多起高山症狀。花蓮市李姓遊客一家3口昨駕車，還未到合歡山，3歲半女兒在關原加油站就出現嘔吐不止、站不穩等疑似高山症狀況，警方提供氧氣瓶症狀仍未好轉，決定開車下山，因路面結冰路，警車開了29公里遠才下山，將女童交由救護車接手送醫。

寒流搭配水氣，賞雪勝地合歡山降雪或降冰霰，前天深夜，合歡山各路段都已出現車輛，花蓮縣啟動雪季勤務，根據往例經驗，在派出所備妥醫技氧氣隨身瓶，松雪樓也設有氧氣室，因合歡派出所僅5名警力，雪季期間，縣警局增派「雪季勤務支援人員」，為合歡山遊客提供服務。

來自花蓮市李姓遊客一家3口昨駕車，還未到合歡山，卻出現身體不適狀況，女童媽媽告訴警方，有考量孩子還小，出發前向醫生詢問注意事項，沒想到還沒到合歡山，半途中在海拔2000多公尺的關原地區附近，女兒陸續吐了4次，且站不穩，全身失衡。

花蓮新城警分局合歡派出所求助，員警送上2瓶氧氣瓶給女童吸，仍無法改善頭暈狂嘔的症狀，傍晚決定請新秀消防隊派救護車上山救援，當時天色已晚，為搶時效，警方也開警車，在積著薄冰的山路，開了快1小時，到離派出所約26公里的新白楊地區，將女童交給救護車接手。

今年雪季勤務執行至今，花蓮管轄合歡山區，發生3件高山症救護勤務，日前2名來自台中、桃園的賞雪客從武嶺衝下，因頭脹欲裂、噁心想吐、呼吸困難，支援警力帶隊官小隊長柴俊傑、合歡所警員賴彼得立即將2人帶往松雪樓在雪季期間臨時設置的氧氣室救護，經過20分鐘的吸氧，病症仍未好轉，因此開警車將病患送往800公尺以下的合歡派出所驅寒、吸氧，但症狀仍未好轉，因此通知救護車上山，雙方在中送接駁。

警方也提醒，氣溫驟降，許多人紛紛上山追雪，待在海拔2500公尺以上的高山超過3小時，就可能出現高山症的症狀，尤其下車賞雪前務必穿暖，避免因冷熱溫差大引發心肌梗塞。

(中時 )