◎賞花接棒 阿里山緋寒櫻、河津櫻初綻
阿里山是國內知名賞花地點，尤其每年3月到4月的櫻花季最廣為人知，實際上阿里山約有40種品種的櫻花，目前阿里山公路沿線的緋寒櫻及奮起湖附近的河津櫻已開始綻放，預計1周後進入盛開階段。
◎風鈴木綻放 嘉市文化公園添紅妝
年初到春節是風鈴木盛開季節，嘉義市各角落的風鈴木陸續綻放中；其中，文化公園20株風鈴木已近盛開，吸引許多民眾前往拍照。嘉義市建設處指出，公園內的洋紅風鈴木13年前就種植，每到粉花盛開時節，無形中為公園營遠浪漫氣息。
◎信義鄉梅花開5成 周末達高峰
本周進入南投縣信義鄉的賞梅黃金期，信義鄉農會梅子夢工廠表示，截至5日統計，鄉內6大賞梅區的開花率皆超過5成，其中以梅子夢工廠園區內開得最旺，綻放比率破7成，預計本周末將迎接賞梅的高峰期。
◎250公頃花海 來彰化看好看滿
彰化縣政府和鄉鎮市攜手合作推廣種植冬季景觀作物，農閒撒下花籽，大波斯菊、黃波斯菊、向日葵綻放壯觀、燦爛的花海，達3公頃以上專區，共250公頃；縣長王惠美推薦一起來心花朵朵開，「春遊彰化賞花海」，各公所還結合農特產展售、小吃和園遊會和焢窯。
◎跟著柚花香道地圖 輕鬆遊八里
八里區公所推出「柚花香道地圖」祕境手繪地圖，邀民眾輕鬆遊八里，區長陳炳仲表示，位於台64線快速道路旁、荖阡坑路上的「柚花香道」，過去只有行家才懂得探訪，這次特別製作手繪風格的觀光地圖，介紹「柚花香道」上的景點和餐廳，讓民眾體驗柚花香道之美。
(中時新聞網)
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