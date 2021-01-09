社群媒體公司推特在宣布封鎖川普帳號12小時候，決定永久停權。（圖擷取自推特）

川普支持者闖入美國國會激烈抗爭後，社群網站推特（Twitter）9日宣布永久移除美國總統川普個人帳號，消息曝光後，引發全球關注。對此，宅神朱學恒今在臉書問「台灣川粉要怎麼辦啦」，立刻掀起大批網友留言狠酸「可以叫川普逃來台灣尋求政治庇護啊」。

另外，根據美媒《CNBC》報導，川普個人帳號遭永久停權後，透過仍可運作的美國總統官方帳號「@POTUS」痛批，推特聯合民主黨與左派份子要他噤聲，嗆推特不再享有言論自由，他更向川粉喊話，要尋求「建立屬於我們自己平台的可能性」。

宅神今在臉書寫下，「川普推特被永久停用了哈哈哈哈，這樣台灣川粉，要怎麼辦啦」。貼文曝光後，立刻吸引大批網友熱烈討論，不少人都諷刺地說「你這樣開心、台灣川粉會更崩潰！哈哈」、「台灣一群川粉QQ，他們估計要打算出發前往美國國會聲援川普了吧」、「台灣川粉繼續罵拜登，已經不理川普了、「放心，抖音一定會給川普用」、「台綠川都惦惦了」。

還有網友認為「川粉表示：我們願意持續幫忙創帳號」，另外也有人認為希望台灣的臉書、谷歌大神、推特也一視同仁，不要雙標！

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(中時新聞網)