國民黨兩公投案連署 江啟臣、馬英九桃園合體宣傳。(呂筱蟬攝)

國民黨兩公投案連署，民眾熱烈迴響參與連署。(呂筱蟬攝)

國民黨反萊豬和公投綁大選2項公投進入第二階段連署，分別要在50天內各完成50萬份連署書，9日同步展開全台329個連署攤位宣傳，國民黨主席江啟臣和前總統馬英九合體走訪桃園華勛及忠貞市場，痛批蔡政府蠻橫強行通過萊豬，又因全國性公投門檻高，得綁大選才能衝出投票率，呼籲民眾踴躍站出來護食安、保民主。

江啟臣說，一早看到鄉親買菜，希望買的安心、吃的安心，國民黨基於顧人民健康、維護食安，針對蔡政府8月18日開放含瘦肉精豬肉，令人遺憾的是蔡英文只會宣布不會管理，以多數暴力強力通過開放萊豬進口，行政院又12月31打臉地方議會所通過的自治條例，做出違憲亂政行為，此時人民只剩自力救濟一條路，最後得用公投來拒絕萊豬。

他指出，全國性公投沒那麼簡單，因執政黨民進黨在2017年修法公投綁大選，沒想到那次投票到凌晨也投不完，他們嚇到了又在2019年強力修改公投法，且2年才能投一次公投，可是沒有綁大選要投公投票要通過更是困難，要有500萬張以上選票同意才能通過，也因此國民黨基於護食安、保民主提出兩個公投案，要在最短時間各衝破50萬份連署，加起來有信心要達成100萬份連署。

馬英九也痛批蔡政府，指出萊豬重要決策由蔡英文一個人獨裁，根本是踐踏民意，他提到當年開放美牛進口是有條件的，只開放2歲半以下小牛，且牛豬分離也不開放內臟類，這種小牛代謝快，就算民眾吃下去對健康也較無影響，直到現在也沒有問題。馬英九強調，國人吃豬肉比牛肉多，且喜愛吃內臟類，萊豬開放進口後影響相當大，民眾一定要站出來連署，維護自己的權益和健康。

馬英九和江啟臣也走進市場內關心豬肉攤販販售情形，攤商們也紛紛表示販售的是台灣豬，顧客也常常關心肉品來源，兩人也不忘呼籲攤商和買菜民眾踴躍站出來連署。

(中時 )