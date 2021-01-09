中國大陸疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，大陸國產新冠疫苗嚴重的不良反應大概是百萬分之一。通過跟歷史數據相比，沒有出現異常情況。

大陸國務院聯防聯控機制今天舉辦新聞發佈會，向外界介紹近期大陸疫情防控和疫苗接種的有關情況。

媒體關切，新冠疫苗的安全性和有效性倍受社會關注。這次重點人群的疫苗接種過程中，有沒有出現哪些不良反應？

王華慶表示，報告上來的疑似不良反應中，大部分是一般反應，異常反應只佔其中一小部分。疫苗的不良反應出現是它的一個特性，目前國外正在接種新冠疫苗，也有不良反應的報告，也有偶發的嚴重的不良反應，其實這是在疫苗接種過程中出現的正常現象。

王華慶指出，關於大陸的疫苗不良反應，根據監測結果，現在報告上來的疑似不良反應，「80％是一般不良反應，其中有10萬分之6是異常反應，在異常反應中大多數都是過敏性皮疹，當然也有其他的過敏反應，包括血管性水腫等不良反應。」

至於外界最關切的嚴重不良反應，王華慶表示，發生率大概是百萬分之一。通過跟歷史數據相比，沒有出現異常情況，也就是說，跟過去的嚴重不良反應也好、不良反應也好相比，比較一致，沒有出現異常的情況。

(中時 )