國一南下竹北段4車連撞1人送醫 車潮回堵時速20公里 11:342021/01/09 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號竹北南下路段9日上午發生4車連撞事故。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號竹北南下路段9日上午發生4車連撞事故。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） 國道一號竹北南下路段9日上午發生4車連撞事故。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） 國道一號南下94.4公里處9日上午10點許，發生4車連撞事故，其中1人輕傷送醫，不過意識清楚，由新竹縣消防局送往東元綜合醫院就醫，警方也前往調查事故原因。 新竹縣消防局前往救援，發現4車連環撞，其中1名民眾輕傷送醫。此起車禍造成車輛回堵，湖口至新竹路段時速僅20公里。 領送暖箱 拉拉山里長驅車2小時 台中四叉路口車禍雙方皆稱對方搶快 幸無人傷亡 (中時 ) #輕傷 #送醫 #連撞 #1人 #新竹縣消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭再傳漁船擱淺 空勤直升機出動順利救出5船員 09:372021/01/09 社會 少年載妹拒檢闖6紅燈 警轟12槍 04:102021/01/09 社會新聞 300人冒寒抗爭 要工廠撤離學區 04:102021/01/09 地方新聞 綠質疑載重造假 中捷駁有人證 04:102021/01/09 地方新聞 霸王寒流持續發威 彰縣再添3人凍未條猝死 累計13人 10:222021/01/09 社會 冷到受不了！太平山仍冰封 宜縣身體不適送醫頻傳 09:282021/01/09 生活 暴力川粉難逃法網 4人丟飯碗 04:102021/01/09 焦點要聞 去年新生兒 創歷年最低 少婚不生 台灣人口首度負成長 04:102021/01/09 焦點要聞 國民黨定調 罷王浩宇=反萊豬首戰 04:102021/01/09 地方新聞 山區初雪報到 銀色世界迎賓 04:102021/01/09 生活新聞 每30人就1人確診 倫敦陷重大危機 04:102021/01/09 生活新聞 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 國一南下竹北段4車連撞1人送醫 車潮回堵時速20公里 - 社會 求歡遭拒惱羞！惡魔運將「連射4箭」狠殺櫻花妹辱屍 斬首丟包台南市區 - 社會 台中5寶爸爽約延上班原因曝光 竟為搬家不知遺照怎麼搬 - 社會 徵求乾爹寒流版 短髮正妹7度低溫跪地舉牌 網友一看：這招厲害 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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