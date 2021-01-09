國道一號竹北南下路段9日上午發生4車連撞事故。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號竹北南下路段9日上午發生4車連撞事故。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號南下94.4公里處9日上午10點許，發生4車連撞事故，其中1人輕傷送醫，不過意識清楚，由新竹縣消防局送往東元綜合醫院就醫，警方也前往調查事故原因。

新竹縣消防局前往救援，發現4車連環撞，其中1名民眾輕傷送醫。此起車禍造成車輛回堵，湖口至新竹路段時速僅20公里。

(中時 )