金州勇士是NBA本季團薪最高的球隊，但因傷兵問題而無法期待戰績，這時需要仰仗前鋒「追夢」格林(Draymond Green)的表現。格林是勇士「浪花兄弟」以外最重要的戰力，然而他的實際貢獻有多少就難說了，如果這季勇士能保持一定成績，格林才有機會真正建立自己的威望。

TNT球評巴克利(Charles Barkley)毫不客氣地批評過格林「只是個小角色」，靠著超強隊友享受總冠軍。話雖如此，一個拿過年度最佳防守球員(2017)的人絕不會是什麼小咖，在今日的勞資協議裡，最佳防守球員享有與聯盟MVP相同的身價。

美媒《雅虎體育》專欄分析，即使柯瑞(Stephen Curry)今天宣布退休也篤定進入名人堂，湯普生(Klay Thompson)也有機會，只有格林不行。「大班」華勒斯(Ben Wallace)拿過4次年度最佳防守球員，擊退過巔峰期的俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)，被視為藍領球員的楷模，但他還沒入選名人堂。

相比大班華勒斯，季中將滿31歲的格林仍有一定的攻擊能力，但近年得分跌破兩位數，上季命中率只剩39%(三分球28%)，被外界譏笑「只剩一張嘴」。若要證明自己不只是黏合隊伍的「膠水」而是真正的「一代名將」，格林本季必須挺身而出。

(中時新聞網)