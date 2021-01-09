世衛組織專家組成調查團隊，將赴大陸武漢調查新冠病毒起源，大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新表示，大陸方面已經做好了準備，只要這些專家辦好手續，確定了行程，就可以一起去武漢開展調查工作。

大陸國務院聯防聯控機制今天舉辦新聞發佈會，向外界介紹近期大陸疫情防控和疫苗接種的有關情況。

曾益新表示，世衛組織專家組赴大陸武漢開展溯源工作，大陸是非常積極支持的。雙方之前已經開了4次視頻會議，每次會議雙方都進行充分的、科學的討論，對調查的過程、調查的重點、調查的細節、調查的流程、調查的一些具體安排，雙方都進行了非常坦誠的協商，而且達成了一致。

曾益新表示，大陸正在等待世衛組織的專家到來，已經安排了相關的專家組，來對接世衛專家組，比如有研究病毒的，有做流行病學的，有做公共衛生的，有做臨床的，大陸方面組織了相應的專家組來對接。

「具體的時間正在確定中，我們這邊已經做好了準備，只要這些專家辦好手續，確定了行程，我們就一起去武漢開展調查工作。」曾益新表示，大陸對世衛組織的溯源調查是積極的、開放的、支持的，希望通過世衛專家組織進一步調查溯源，能夠發現一些新的情況，對大陸提供更多的幫助，進一步對病毒的起源有一些深入認識。

(中時 )