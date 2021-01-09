副總統賴清德向洪鴻彬靈堂上香後，由議長莊豐安等人陪同步出式場。（廖素慧攝）

副總統賴清德向洪鴻彬靈前上香後，搭車離去。（廖素慧攝）

嘉義聞人綽號「鴻彬」的洪鴻彬去年12月15日病逝，享壽62歲，副總統賴清德9日特地南下嘉義市到他的靈堂上香弔唁，向家屬致哀及慰問，市議長莊豐安、民進黨市議員蔡文旭、黃大祐、前台南市議長賴美惠陪同。

洪鴻彬罹患口腔癌多年，去年病情出現變化，於12月15日凌晨往生，家屬遵循他生前的交代低調辦理後事，靈堂設於嘉義市青年街，社會各界人士及眾多親友前往弔唁，本月16日舉行家祭，不辦公祭。

賴清德副總統今天上午9時許低調現身洪鴻彬靈堂前，向洪鴻彬拈香致哀，隨後慰問家屬，與莊豐安、賴美惠等人簡短談話後即離去。

莊豐安說，他與鴻彬兄是數十年好友，賴副總統當台南市長期間，因前台南市議長賴美惠的關係，與鴻彬兄結識，因而特地來拈香致意。

洪鴻彬的胞弟洪鴻然是現任新港鄉代表會主席，洪鴻彬因個性豪爽、講義氣，長期在青年街黃昏市場協調社會事，而被社會人士尊稱為「鴻彬大哥」。

據了解，鴻彬念嘉義高中時因愛打抱不平，而中途退學，後來念嘉義高商，出社會後混跡江湖，被稱為「黃昏市仔幫」，雖然打著他旗號的分支兄弟眾多，但實際上他沒有成立幫派，也沒有素行科，算是眾幫弟兄的精神領袖。

(中時 )