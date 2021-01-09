美國駐聯合國大使克拉芙特將於13至15日訪台，與台灣高層及外交界人士會面，前總統馬英九9日受訪指出，要派美國駐聯合國大使到台灣來，美方用意只是要刺激中共，台灣目前想進入聯合國是不可能的事，「派她來只是表面上友好而已，實際上沒有作用」。

馬英九直指，現在不是派一個大使來台灣，台灣就能進入聯合國，也有人認為不要用中華民國用台灣的名義，但是新會員入會要經過聯合國安全理事會同意，而大陸是安全理事會的常任理事會員，所以根本不可能通過。

他也說，日前美國發生川粉突擊國會，總統蔡英文沒有表示任何意見，但在2014發生太陽花學運時，學生在第二階段進攻行政院時，當時蔡總統、蘇院長還特別跑到行政院坐在地上靜坐抗議，警察勸還不退，在這些問題上他們究竟站在什麼立場讓人感到好奇。

馬英九指出，美國人是反對這些暴力行為，蔡英文因為有過往的行動，所以現在才不敢站出來批評川粉，現在拜登即將上任看在眼裡會作何感想，這是值得關切的一件事。

馬英九和國民黨主席江啟臣9日合體到桃園宣傳反萊豬及公投綁大選兩公投案連署，江啟臣被問到桃園目前也有市議員王浩與罷免案進行中，他也說，公投意義是順應民意，不管選舉或罷免回到以民為本，不管公投或罷免，都是要告訴政府及所有因人民授權選出來的代表都應順應民意，鼓勵所有民眾行駛公民權利。

(中時 )