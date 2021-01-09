國民黨高雄市黨部主委李哲華、副主委曹桓榮及黨籍議員分別出席在南、北高雄各據點展開進行「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投連署活動，呼籲所有國人都站出來「反萊豬、挺公投、護健康」。（林雅惠攝）

國民黨高雄市黨部9日上午在高雄14個連署點，進行「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投連署活動，現場連署民眾不畏風寒相當踴躍。（林雅惠攝）

冷氣團長驅直入高雄，國民黨高雄市黨部9日上午在高雄14個連署點，進行「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投連署活動，現場連署民眾不畏風寒相當踴躍，主委李哲華表示，全國約有329個據點進行設攤連署，目前友善連署點已突破4000個據點，歡迎大家多多響應，讓民進黨知道，反對萊豬進口的民意。

蔡英文總統宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，並在立法院以優勢人數強行通過9項行政命令，罔顧全民健康與食品安全，國民黨9、10日於全台159個議員選區市場或人潮聚集地，辦理反萊豬進口、公投綁大選等二項公投案第二階段連署，希望在3月21日前衝到50萬份以上，每位黨籍立委的責任額為2000份連署書，也必須下鄉宣傳。

國民黨高雄市黨部主委李哲華、副主委曹桓榮及黨籍議員分別出席在南、北高雄各據點展開進行「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投連署活動；李哲華呼籲，所有國人都站出來「反萊豬、挺公投、護健康」，當這個雙標執政黨政府，從上到下都只剩下黨意的時候，就是我們號召所有人民站出來，要用公投的力量，讓這個雙標政府聽到人民怒吼的聲音。

高雄市議長曾麗燕說，感謝每位前來連署的朋友，不畏寒冷都站出來連署。站在家庭主婦的立場，我們都希望守護家人健康。我們一起來連署支持「反萊豬」連署活動。

副議長陸淑美說，不只今明兩天擺攤，接下來我們連署活動會遍地開花。所有國民黨籍的議員服務處都可以連署，希望在五十天內，我們一起達成五十萬份連署書的目標。

委員吳怡玎說，中央一紙行政命令就要開放萊豬進口，根據資料統計，我國食用豬肉的量不僅比其他國家都高，我們還會吃豬腳、豬內臟等國外少食用的部位。有美國豬商認為，如果台灣開放萊豬進口，那銷售額將大大提升。這次連署時間短暫，請大家都站出來連署，發揮公民的權利，為了自己和家人的健康，一定要把萊豬踢出台灣。

總召蔡武宏說，站在民意代表的立場，就是要把高雄市民權益放在第一考量目標，用行動真正捍衛市民健康。支持國產豬跟反萊豬並沒有衝突，要請大家一起加入連署活動，用公民力量把萊豬擋在我們國門之外。

高雄市議員陳若翠親率志工至三和市場呼籲市民一起簽署公投連署書，共同維護全民及下一代健康，現場並帶來一隻與真豬等比例的道具美國豬，讓市民以實際行動「打萊豬」洩憤，表達捍衛全民食安反對萊豬進口的決心與堅定立場。

副主委曹桓榮表示，「天冷心不寒，看到這麼多民眾站出來相挺，我們一起透過公投連署的方式，再一次把萊豬擋下來。」不僅這2天的連署活動，平日也會有連署點可以前往連署，下載國民黨「數位黨部」APP，就可以找得到我們全國的友善連署點。

連署活動現場，有民眾拿一疊連署書回家要讓家人簽署，也有民眾嗆進口政府進口萊豬很不道德，市場有攤販也高呼：「我也是支持反萊豬，更有婦人嗆說：「市長敢吃萊豬我就敢吃」，民眾反萊豬相當踴躍。

(中時 )