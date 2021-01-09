一名馬來西亞籍人妻控訴，台灣的婆婆日前得知她懷孕後，以「補身體、見親家」為由到馬來西亞探望，結果竟不斷偷拿她和娘家的衣物，就連懷孕補品、內衣褲、名酒都偷走；丈夫得知後暴怒，直接要求母親回台灣，她也納悶問道「台灣的婆婆都是這樣嗎？」網友則解釋個人問題，和國籍無關。

該人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她是馬來西亞人，認識來自台灣的丈夫，2人交往10年後結婚，目前定居馬來西亞，日前台灣的婆家得知她懷孕了，說要來馬來西亞幫她補身體、問候親家，「說好聽是補身子、探親家，說難聽是來偷東西。」

該人妻說，婆婆一到家中先是偷拿她的保養品、掛著標籤的新內衣褲，就連娘家給的懷孕補品也拿走，用餐時趁她爸媽不注意將珍藏名酒進包里，被打掃阿姨看到，她最後在家中裝錄影機才發現婆婆惡行；丈夫得知後氣得將他的媽媽載到機場送走，並向她的父母急忙道歉，她最後不解地說「台灣的婆婆真的都是這樣嗎？還是只有我的婆婆？」

許多網友也氣憤地留言，「你婆婆有問題，但這是她個人問題，不是台灣婆婆都這樣」、「你婆婆可能認為全都她兒子賺的，就是她的，這跟腦子有關係，跟『台灣』沒關係」、「你遇到那是台灣小偷，不是台灣婆婆」、「還好妳先生沒叫妳忍耐，然後台灣的確有一些婆婆手腳不乾淨，她會覺得媳婦的東西都是她兒子買的，所以她當媽媽的拿很正常」。

(中時新聞網)