針對民進黨批評國民黨不該把川粉攻破國會類比為抵抗中國勢力的太陽花學運，國民黨青年部主任陳冠安表示，過去民進黨人士聲稱拜登是中共同路人、民主黨就是親共賣美政黨，以此類推，川粉挑戰政權轉移、攻佔國會，是否也符合民進黨「抵抗外來勢力」的定義？他砲轟，民進黨談太陽花就兩個字，「噁心」。

川粉攻破國會爆發警民衝突，藍營以此對照太陽花學運，不滿蔡政府一片噤聲、雙重標準，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，美國舉行聯席會議確認各州選舉人票，是美國憲法規定的程序，而川粉「佔領國會」是「政權轉移」遭到挑戰，是「美國的民主」遭到破壞，還批評國民黨不該把此類比為守護台灣民主、抵抗中國勢力的學生運動。

對此，國民黨青年部主任陳冠安表示，近來美國川粉嘗試佔領國會，警方反制造成死傷，不只舉世譁然，在台灣也引起對2014年太陽花學運的對比探討；民進黨對此則批評國民黨在幸災樂禍、政治操作，但極為諷刺的是，當年挾著太陽花之勢成功上台的蔡政府，其實一掌權就視當時這群公民團體如洪水猛獸。

陳冠安表示，在2017年不只用拒馬高高圍起「人民的立法院」，更是傲慢的批評太陽花已經崩潰，現在4年過去，又重新擁抱太陽花，試問「誰才是在政治操作？想要綁架太陽花前，民進黨是否先就2017年的行為和言論先道歉？」

陳冠安批評，民進黨很愛玩文字遊戲，紮稻草人亂定義後再自我論證。過去很長一段時間，川粉、覺青，甚至是民進黨人士，不都很愛聲稱拜登是中共同路人、民主黨就是親共賣美政黨，因此讓拜登上台，美國就會被中共掌控。從這個角度來看，川粉之所以挑戰政權轉移、攻佔國會，是不是也符合民進黨「抵抗外來勢力」的定義？

陳冠安指出，當初太陽花佔領國會是否能被定義是抵抗外來勢力？除了現在月領9萬的民進黨副祕書長林飛帆應該會很大聲的說「是」，事實上，根據中華民意研究協會在2019年委託政大選研中心的調查，並不能就此推斷是。

從數據來說，有46.1％的人對太陽花持正面評價、46.5％持負面。持正面評價的主要年齡層集中在20至39歲族群，大抵有6成正面、2成多負面。然而跟民進黨、范綱皓說法截然不同的是，對太陽花持正面評價者，其實有8成認為當年太陽花學運領袖最主要的訴求是反對政府黑箱，只有1成多的是反兩岸經貿和反中國大陸；而青年世代，也同樣有7成的人認為當時太陽花的訴求是反政府黑箱，只有2成是反兩岸經貿和反中國大陸。

陳冠安批評，民進黨的論述根本就站不住腳，用得著就綁架太陽花學運的主體性，硬是把反黑箱扭曲成反中，是抵抗外來勢力，用不著就說太陽花已經崩潰。民進黨談太陽花就兩個字，「噁心」。

最後，陳冠安也奉勸民進黨高層，雖然是練兵，但也不要把一群論述薄弱，只懂照本宣科、講基本教義派愛聽的話的人推到第一線，像是對陸出口創新高是代表大陸依賴台灣，這種論述，連老綠營的都聽不下去。

(中時 )