Tonight’s @JetBlue Play of the Game:



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JB with the three 👌 pic.twitter.com/gIDD82Jgm1 — Boston Celtics (@celtics) January 9, 2021

受到新冠疫情影響而人手短缺的塞爾提克，當家前鋒塔圖全場轟下32分，雖然不如巫師後衛畢爾的41分，塞爾提克9日仍以116比107擊潰巫師，如願搶到4連勝，塔圖說：「這是我一直期待的對決，我早就期待能跟畢爾在場上對決！」

塞爾提克因為陣中的羅伯特威廉斯新冠檢測呈現陽性，連帶跟他有所接觸的崔斯坦湯普生、葛蘭特威廉斯等人也都被迫接受隔離，造成內線人手嚴重短缺，但靠塔圖、傑倫布朗兩大年輕球星的火力，仍以一路領先之姿輕鬆擊敗來犯的巫師。

除了塔圖攻下32分，傑倫布朗也替塞爾提克貢獻27分、13籃板及5助攻，史馬特13分、5助攻與5籃板，普利查德11分，賽前只打過6分鐘的替補中鋒佛爾，此役打了19分鐘，拿4分、8籃板及3火鍋，相當稱職扛下綠軍內線空缺。

這是畢爾連兩場得分都破40，這兩場比賽卻都輸球，他在去年2月也曾嘗過同樣滋味，證明只靠他一人飆分根本沒用，就連他的老婆卡蜜雅也在賽後發推，「球隊必須改變了，我們怎麼可能先追回28分落後然後輸球。」徹底表達內心不滿。

(中時 )