「網拍女神」陳泱瑾（Grace）昔日擔任網拍模特兒闖出名號，如今身為雙寶媽咪的她樂於分享生活和育兒日常，近來則自曝目前的真實體重，竟比當模特兒時期胖了將近12公斤，讓她坦言相當崩潰。

陳泱瑾日前曬出正在開車的照片，表情略帶無奈的她感嘆：「原來連假結束後的我有58.6kg」，相較模特兒時期胖了將近12公斤，這似乎讓她心生警惕，表示體重新高越過給自己放肆的門檻，決定重啟擇食步調，拿出好久不見的飲食筆記本，把吃的每一口都記錄下來，不過第一餐就讓她傻眼驚呼：「今天午餐我就不小心把一天能吃的肉類都吃完了，晚餐只剩蔬菜和一咪咪澱粉的扣打，但礙於我運動真的太餓～我還是多吃了一顆水煮蛋」。

很不想面對 但～ 體重新高已經越過我給自己放肆的門檻🤣 昨天開始慢慢走回擇食的步調， 拿出好久不見的飲食筆記本 ，把吃的每一口都記錄下來。 這不算還好， ㄧ算不得了😂 今天午餐我就不小心把一天能吃的肉類都吃完了🤣 晚餐只剩蔬菜和一咪咪澱粉的扣打🤣 但礙於我運動真的太餓～ 我還是多吃了一顆水煮蛋（其實很想吃2顆）😝 水煮蛋沾松露油&鹽超級好吃的🤪🤪🤪 好辣，就這樣～能堅持多久我不知道～ 因為我真的很任性🤣 由 Gracetw 陳泱瑾發佈於 2021年1月6日 星期三

對於給自己設定的菜單，陳泱瑾強調：「能堅持多久我不知道～因為我真的很任性」，不過粉絲卻絲毫不在意，紛紛留言：「這麼冷的天不補充熱量怎麼禦寒啦」、「覺得現在很自然，不用刻意減重」、「能吃就是福唷！健康最重要」。

不過之前陳泱瑾PO出身穿紅Bra、短褲的火辣照片，前凸後翹的S曲線超不科學，看不出來是2位孩子的媽，甚至霸氣表示：「我就是懶著修圖套濾鏡 一切就是如此的真實」。

(中時新聞網)