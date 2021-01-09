28歲香港女星林凱恩曾參加2015年港姐選拔，現在為無綫電視旗下員工，在電視劇《愛·回家之開心速遞》以「譚育英」一角走紅，劇中因乖乖牌形象被封「道德小姐」，最近網上則流出她兩張艷照，一是在床上扮女僕，二是穿著低胸露出半乳的照片，港媒求證林凱恩本人，她看了照片後也相當驚訝。

林凱恩6年前參加港姐比賽，透露因父母在她念中學時分開，母親一肩扛起照顧她和哥哥重擔，無法參加選美比賽，林凱恩才代母出征參加比賽替媽媽圓夢，最後獲得「友誼小姐」獎項，形象正面的她除了演出《愛·回家之開心速遞》，也曾在《她她她的少女時代》演出「張晴」，並以此獲得萬千星輝頒獎典禮2019中「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」提名。

林凱恩穿女僕裝、露胸裝照片被瘋傳。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，不知是否得罪人，最近在林凱恩二度入圍萬千星輝頒獎典禮中「飛躍進步女藝員」頒獎前夕，網上流出兩張林凱恩的艷照，可見她穿著女僕裝表情曖昧看著鏡頭，另一張她則只穿著黑色內衣，上圍全露，跟過去形象大不同。

媒體求證林凱恩，她承認是照片中的人物，解釋是多年前和一群女生朋友開派對時拍的，自己已經沒有印象，照相的手機已經遺失，而這兩張照片已經是最性感的，沒有更超出尺度的照片，不怕形象受損，懷疑是遭到惡意攻擊，至於有爆料人說她私生活混亂、愛玩，林凱恩顧左右而言他說最近工作忙沒時間打掃，所以家裡有點混亂，沒回應隱私問題。

(中時新聞網)