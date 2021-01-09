檢疫所訂房速度趨緩 12小時內643房間被訂走

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，集中檢疫所的設置場地是很多元的，設置的過程也相當艱辛。從外觀上看，有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風等，但我們重視的是集中檢疫的原則，也就是確保一人一室獨立衛浴、嚴格的感染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度。（王必勝提供／林周義台北傳真）

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，集中檢疫所的設置場地是很多元的，設置的過程也相當艱辛。從外觀上看，有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風等，但我們重視的是集中檢疫的原則，也就是確保一人一室獨立衛浴、嚴格的感染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度。（王必勝提供／林周義台北傳真）

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，集中檢疫所的設置場地是很多元的，設置的過程也相當艱辛。從外觀上看，有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風等，但我們重視的是集中檢疫的原則，也就是確保一人一室獨立衛浴、嚴格的感染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度。（王必勝提供／林周義台北傳真）

台灣出現首例英國變種病毒感染者後，中央流行疫情指揮中心便宣布緊縮入境政策。指揮中心昨晚8點開放「入境檢疫系統」網頁供訂房，1500房當中，截至今早9點，共有643房被訂走。醫療應變組副組長王必勝表示目前看來沒有想像中的爆滿情形發生，出發地以大陸為主，入住日期則是在1月23日以後較多。

指揮中心日前緊縮邊境政策，除限制外國人的入境、停止各種形式的泡泡外，也要求入境者在1月15日起，14天檢疫必須以防疫旅館、集中檢疫所為主，若想在家檢疫，必須1人1戶或與同行者1戶。

昨日晚間8點起，指揮中心開放民眾登入「入境檢疫系統」網頁(https://hdhq.mohw.gov.tw）訂房，每天費用為2000元，12歲以下同住小孩不收費。民眾只要登錄相關資料，並完成線上刷卡繳費，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。

王必勝今日上午表示，截至早上9點為止，共有643人完成訂房，相較昨晚1小時內485人訂房，速度看起來有趨緩，沒有想像中的爆滿情況。訂房的民眾出發地以大陸居多，但目前還沒有進行統計，只是大略來看是大陸較多。另在入住日期方面也滿均勻，從1月12日到26日都有，但多集中在23日、24日以後，可能是航班的關係。

對於有民眾抱怨集中檢疫所像監獄，王必勝說，集中檢疫所的設置場地是很多元的，設置的過程也相當艱辛。從外觀上看，有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風等，但我們重視的是集中檢疫的原則，也就是確保一人一室獨立衛浴、嚴格的感染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，為的是讓14天的集中檢疫順利完成，並讓受檢疫者感到安心安全。綜合各處所調查，平均都90-95%的住民表達滿意。

(中時 )