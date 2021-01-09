國民黨今起在全國各地同步反萊豬公投連署，新北市長侯友宜9日沒有行程，卻在上午悄悄現身廣濟宮前枋寮市場連署點參與連署反萊豬，有民眾認出市長要求合照，侯也親切與民眾合照。

前新北市長朱立倫9日前往板橋慈惠宮參與連署，但侯友宜本周末都沒有公開行程，外界本以為侯會在朱立倫連署後，悄悄現身慈惠宮，但上午板橋連署點都不見侯友宜。

不料他卻無預警出現在廣濟宮前枋寮市場連署點，讓不少參與連署民眾相當驚喜，也有許多大媽看到侯友宜就抓著他聊天，侯友宜也親切給大媽擁抱。

(中時 )