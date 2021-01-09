五寶爸兩度放鳥台中太平汽車美容陳老闆，理由為搬家。最新進度是五寶爸已已找到住所，位在台中大里，是一間25坪大的公寓、3房2廳，房東得知他的狀況，主動降價6千元，還提供家具、床鋪，希望給江家7口一個舒適溫暖的家。而他本答應汽車美容陳老闆10日報到，沒想到今卻又傳出，他將重返老東家做防水工程。

根據《三立新聞網》報導，五寶爸這次搬家，是靠大肚區一名五金行老闆幫忙，以貨車載運一家7口到新的租屋處，還包6千元紅包給他，甚至還給五寶爸工作機會，不過卻被五寶爸以「距離太遠」回絕了。

行善團團長轉述五金行老闆的說法，他不在意被五寶爸放鴿子，認為至少曾經有幫助過他們，這樣就夠了，並祝福五寶爸能夠好好地工作，一肩擔起家中經濟重責大任。行善團團長也加碼表示，五寶爸過去曾於台中南區一家防水工程上班，現在一家人搬到大里區，相對於太平區的洗車美容及大肚的五金行，距離較近、較順，因此決定返回防水工程上班，而五寶爸透露，回防水工程只因還欠老闆錢。

不過，昨日才爆出汽車美容業者遭五寶爸兩度放鴿子，還親口承諾10日定會報到上工，如今又傳出可能將返前雇主作防水工程，也難免讓外界質疑五寶爸工作積極度。

(中時新聞網)