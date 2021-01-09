台大學生會會長等11名台大校務會議代表於9日台大校務會議提案「學習調整制度」，表示問卷調查校內兩千多名學生顯示，近4成認為自己的課業學習受到精神疾病或嚴重情緒困擾影響，因此有學習調整的需求，也就是延後作業繳交期限、放寬缺課次數、額外提供缺席課堂錄音或錄影等。

台大學生會表示，日前國內大學校園頻傳憾事，使大眾重新檢討大專院校心輔資源長久以來的問題，而「學習調整制度」在國外也行之有年。台大學生會提出「學習調整制度」，包含三大訴求：校方與學生代表共同研擬「學習調整制度」申請流程與辦法；學習調整制度由具專業資格的院級學輔專員擬定；由校級編列預算支持院級學輔專員級院級心輔室設立。

台大學生會長楊子昂則說，目前已有包括政大、陽明等24所學校廢除學業退學制度，教育部也建議廢除相關制度並設立其他學習支持機制。「學習調整制度」正顯示校方到授課教師都願意給予這類學子實質支持。

台大學務長沈瓊桃回應表示，台灣針對身心障礙生本來就設有《特殊教育法》，其中針對「情緒行為障礙」包括思覺失調、憂鬱症、躁鬱症、強迫症、懼學症、社交恐懼症、過動等學子都有保障，同學可以申請服務，且支援體系也不只有學習面。

台大教務長丁詩同回應表示，校方也做了研究，發現國外17所大學都有這種制度，但這類制度首先都要診斷證明，確診才會和輔導員面談，以及是否適用「學習調整制度」；接下來是和老師溝通，最後決定權也是在老師身上。包括是否可以延遲考試、延後交作業，不同的報告形式等等，因為有些學生是連口頭報告、分組報告，甚至到校上課都有困難。

台大社工系教授馮燕表示，學生的問卷調查說將近4成學生因為情緒困擾影響學業，她實際觀察，大概每個班頂多一兩個學生如此，「請老師們不要驚慌。」

台大學生會要求今年6月的下一次校務會議可以有進度，管中閔責成台大副校長羅清華與教務處、學務處、學生代表等相關單位組成小組研議。

(旺報 )