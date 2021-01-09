男生約女生吃飯該請客、還是雙方都要付錢？一名男網友發文怨抱，和新對象第一次見面一起去吃港式飲茶，吃完結帳金額1500元，便主動跟對方說：「你給我500元，其他我來付」，沒想到事後卻被對方抱怨「小氣」，讓他感到很莫名其妙，此文掀起網友論戰。

該名男網友在臉書「靠北女友」發文表示，他透過朋友介紹認識一名女生，上周元旦連假就約對方出來見面，兩人就到港式飲茶餐廳邊飯聊天，用完餐結帳金額總共1500元，他主動向對方說「你給我500元就好，其他我來付」。

「女生事後向友人抱怨我很小氣，約吃飯還跟她拿錢」原PO得知後覺得很莫名其妙，因此發文詢問大家「請大家評理，我這樣算小氣嗎？」

男子主動提「你出500就好，剩下我來付」，不爽被女方嫌小氣。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友）

許多人看到貼文都認為，還沒正式成為男女朋友，沒有必須出錢請客的道理，而且又不是女朋友，AA很正常，那些要A別人請客的人，心態很不正常，有窮到什麼都要靠別人出錢嗎？不會替你想的女生，就直接放生吧！

但也有人打趣說：「追女朋友總要先展現出誠意吧！如果看上眼，又被對方嫌小氣，怎會把的到」、「可能是女方長得不怎樣，不喜歡吧！」、「第一次見面還是要拿出一點紳士風度比較好」、「有些人追不到女朋友不是沒道理，因為女生最討厭小氣的男生了」。

(中時新聞網)