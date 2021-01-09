台北房市女力當道！近期在大直北安路生活圈登場的新成屋案「長野米蘭」，據悉過半數買方為女性；位於松江路華山藝文圈的另一成屋案「華山川」銷售已破7成，其中更是有9成買主都是女性，兩案皆屬高總價5000萬起跳的產品，層峰女性的購買力令人關注。

「長野米蘭」為長野建設首發案，同時也為上市公司長虹建設關係企業，全案共計18戶住家1戶店面，地上10層、地下4層建築，規劃37、52坪。建築完美呈現義式美學，全棟淺灰紋理崗石、訂製2.7米長窗節律、戶戶都有讓人流連的山景陽台、全棟百餘植栽，空間伴隨著特殊的天然精油香氛，創造五感共融的住居體驗。每戶總價約5000至7000萬元。

「華山川」則是由創意家行銷董事長王明正與微風集團董事長廖鎮漢合資開發，33戶住家，地上12層，地下3層建築，坪數59至75坪。建築外觀則是使用大面積金屬材質打造罕見弧形曲線結構的螺旋外飾，螺旋外飾由615片曲面金屬以航太科技工法打造。每戶總價約6500至9500萬元。

「華山川」採用特殊材質的弧形外觀，造價遠高於一般建案，全社區純住宅僅33戶，業者透露，9成買主都是女性。（圖／創意家行銷提供）

財政部統計數據顯示，2019年有23.8萬人受贈財產，其中男性14.4萬人，占60.5％，女性只有9.4萬人；而內政部統計，台北市是六都中唯一女性擁屋率以1.4倍高於男性的城市。兩數據相對照，或許「傳子不傳女」傳統觀念影響下，國人傾向把財產留給男性，也反映在近年女性購屋率持續增加，意外解釋了房市女力當道的原因。

「長野米蘭」力邀義大利兩大建築龍頭Progetto CMR(PCMR)與ebpc設計，注入義式美學氣質。圖為長野米蘭實品屋。（圖／長野建設提供）

有業者表示，購屋女性以已婚為主，但單身者也明顯增加，原因是女性經濟獨立、期待也有獨立空間。據長野建設總監周雯菁觀察，很多企業家、海外歸國與頂尖女性買主，格外重視自我成長與人際分享、對生活懷抱熱情，在事業、家庭領域外，希望在台北也能擁有一方「成就自我」的天地。

不過對於這類高端產品，周雯菁發現，一般男性買家購屋重於投資價值，高端女性置產則更注重建築品味與生活想像，「長野米蘭」的女性買家從地段、建築到施工品質都會細心地檢視，對於空間設計有細膩的高標準要求，除了要有「品質」同時更追求「顏值」。

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(中時新聞網)