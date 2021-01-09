自源自英國的新冠變種病毒傳入美國之後，現也傳出美國本土傳出變種新冠病毒。據美媒《NBC》報導，白宮新冠工作小組表示，近期數月以來的新冠病例可能是在美國變種的新冠病毒所致，且其傳染力增加50%。不過，美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，並未見到美國變種病毒在美國遽增的趨勢。

報導指出，一份白宮新冠工作小組的報導指出，「自秋季至冬季以來的新冠病例增長速度，是春季與夏季的兩倍」，「病例加速暗示可能有美國變種病毒正在其中，且比原本的英國變種新冠病毒的傳播力更增加了50%」。該份報告雖然並未認定或確認有新型新冠病毒出現在美國，但是報告卻暗示有此一可能性，藉此解釋為何新冠病例會在近期數月會增加如此快速。

不過，CDC聲明指出，雖然許多變種新冠病毒遍布全球，「但是至今不論是在CDC的研究員或者任何分析，都未見到美國如同英國與南非，出現大規模特別變種病毒」。

該報導指出，美國出現變種新冠病毒的推測，是由白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）所做出，不過CDC否認她的說法，呼籲她不要將自己推測寫入報告中。CDC發言人麥唐納（Jason McDonald）表示，雖然美國出現本土變種病毒「有很大可能性」，但官員需要花費數月時間才能確認如同像英國一樣導致疫情突然升溫的特殊病毒株。柏克斯拒絕媒體置評請求。

對於白宮疫情工作小組報告與CDC出現分歧，前任CDC代理主任、現任約翰遜基金會（Robert Wood Johnson Foundation）主席的貝瑟（Richard Besser）表示，「如果在美國沒有出現變種病毒，那才令我驚訝」，進一步強調且若真的是變種病毒導致傳播更為容易且不知不覺，那就更有必要準手公共衛生建議。

(中時新聞網)