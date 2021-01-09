台中市神岡巧聖先師廟8日晚上舉辦巧聖先師入火安座平安福宴，市長盧秀燕前往參拜，除感謝廟方主委楊吉村及各幹部籌建廟宇的辛勞付出，也為民眾祝禱祈福。盧市長表示，廟宇耗時1年打造，外觀氣勢雄偉，主祀巧聖先師、陪祀荷葉先師及爐公先師，分別為木器製作、土木工程及鋼鐵工匠等行業所奉祀的祖師爺，庇佑民眾在其行業精益求精、事業興旺、身體健康、闔家平安。

市府民政局長吳世瑋說，神岡木業興盛，1960年代迎回東勢巧聖先師祖廟分靈，寄殿社口萬興宮，後又分靈至異鄉奉祀，發揚魯班公的匠師精神；楊主委與廟宇幹部花多年心血籌建巧聖先師廟，去年1月3日動土，歷經1年興建落成，期盼持續弘掦「三仙師」的傳統技藝精神，為信眾帶來心靈安定的力量。

民政局說明，神岡巧聖先師廟楊主委、各委員為感念巧聖先師庇護眾生的恩德，成立神岡巧聖慈善會，推廣急難救助、清寒獎學金，冬令救濟等公益慈善工作，回饋社會、造福地方。昨晚盧市長、民政局長吳世瑋、神岡區長劉汶軒、立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍、周永鴻、神洲里長陳大燿等人均到場，市議員徐瑄灃也派員致意。

(中時 )